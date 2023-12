Winpak im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Winpak-Aktie liegt bei 57,07, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Winpak-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Winpak weist kaum Änderungen auf, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Branchenvergleich erzielte Winpak in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -11,78 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,57 Prozent für Winpak, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Winpak-Aktie für die letzten 200 Handelstage weicht um -5,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Winpak-Aktie damit für den RSI, das Sentiment und den Branchenvergleich ein "Neutral"-Rating, während die technische Analyse zu einer gemischten Bewertung führt.