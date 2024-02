Winpak-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten zwei Mal die Bewertung "Gut", einmal die Bewertung "Neutral" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" für Winpak abgegeben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was darauf hinweist, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv bewertet wird. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,31 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 48,33 CAD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating durch institutionelle Analysten führt.

Die Dividendenrendite von Winpak beträgt derzeit 0,29%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42% in der Kategorie "Behälter & Verpackung". Mit einer Differenz von 3,13 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Winpak-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50,17) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet und die Rate der Stimmungsänderung wird Winpak eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung zugeschrieben. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Die Analyse der verschiedenen Faktoren führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Winpak-Aktie durch institutionelle Analysten.