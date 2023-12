Winpak Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Winpak-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (48 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 19,64 Prozent, was der Empfehlung "Gut" entspricht. Insgesamt erhält Winpak eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Winpak liegt derzeit bei 41,02 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 40,12 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von -2,19 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 39,03 CAD, was einer Differenz von +2,79 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Winpak bei 13,12, was unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent) liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 319,17 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Winpak mit -7,22 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,42 Prozent, wobei auch hier Winpak mit 4,2 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.