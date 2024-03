Winpak Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Wer derzeit in die Aktie von Winpak investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,29 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung einen niedrigeren Ertrag von 3,33 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Winpak langfristig als "Gut" ein, basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen führten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Basis, mit einem erwarteten Kursziel in Höhe von 48,33 CAD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Winpak mit 2,09 Prozent um mehr als 25 Prozent darüber. In der "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite der vergangenen 12 Monate bei -22,41 Prozent, während Winpak mit 24,51 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Winpak beträgt 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" mit einem durchschnittlichen KGV von 336 zeigt, dass Winpak aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.