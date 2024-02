Winpak Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die kanadische Verpackungsfirma Winpak hat in den letzten zwölf Monaten eine Dividendenrendite von 0,29 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % niedrig ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Trotzdem gab es in den letzten zwei Wochen viele positive Diskussionen über Winpak in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger führt. Die durchschnittliche Analystenbewertung des Unternehmens ist ebenfalls "Gut", und die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 16,02 Prozent. Im Vergleich zur Branche und zum allgemeinen Materialiensektor hat Winpak in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,77 Prozent erzielt. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält Winpak insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

