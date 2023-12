Winox Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Auf Basis des Relative Strength-Index ergibt sich ein neutrales Ranking für die Aktie der Winox. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Winox-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 42,11 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf Stimmung und Buzz im Internet wurde bei Winox eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf Dividenden bietet Winox eine Dividendenrendite von 8,9 %, was 2,72 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,19 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Winox-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,86 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,77 HKD weicht somit um -10,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt ergibt sich für die Winox-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.