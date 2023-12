Winox Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein technischer Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Winox wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Winox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,37).

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Winox im letzten Jahr eine Rendite von -16,43 Prozent erzielt, was 25,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 24,61 Prozent, wobei Winox aktuell 41,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Winox beträgt derzeit 8,9 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" wird Winox als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,33, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Winox kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Winox jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Winox-Analyse.

Winox: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...