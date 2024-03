Winning Tower Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die technische Analyse der Winning Tower zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,095 HKD) um +137,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 HKD, was einer Abweichung von +58,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Winning Tower liegt bei 45,45, was bedeutet, dass die Situation als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Winning Tower in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -26,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,82 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie 32,27 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Was die Dividende betrifft, schüttet die Winning Tower derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 6,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,55 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.