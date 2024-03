Shenyang Jinshan Energy Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung und das Diskussionsvolumen: Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Die Anleger haben über das Unternehmen in etwa gleich viel oder wenig wie üblich diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Relative Stärke Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Huadian Liaoning Energy Development liegt bei 52,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,84 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral".

Aktienkurs im Branchenvergleich: Huadian Liaoning Energy Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,3 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche sind im Durchschnitt um -9,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Huadian Liaoning Energy Development im Branchenvergleich um +1 Prozent besser abschneidet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -9,3 Prozent im letzten Jahr. Huadian Liaoning Energy Development lag 1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die vergleichbare Rendite in Branchen- und Sektorenvergleich führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Huadian Liaoning Energy Development liegt derzeit bei 2,48 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2,4 CNH lag und damit einen Abstand von -3,23 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2,48 CNH. Dies entspricht ebenfalls einem Abstand von -3,23 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal für die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".