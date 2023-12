Winnebago Industries Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen in einem Zeitraum von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Winnebago Industries liegt bei 19,72, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Eine ähnliche Überverkaufssituation ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 29 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65,5 USD, was einer potenziellen Abnahme um 11,13 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt empfehlen die Analysten die Winnebago Industries-Aktie neutral.

Das Anleger-Sentiment, das sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt, zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Die Anleger interessieren sich hauptsächlich für positive Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend schlechteres Bild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen bleibt jedoch neutral. Insgesamt erhält die Winnebago Industries-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.