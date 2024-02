Winmill & Co.rporated Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Winmill &-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3,7 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,5 USD, was einem Unterschied von -5,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,61 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-3,05 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Winmill &-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Winmill &-Aktie, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was das Gesamtbild der langfristigen Stimmung zu "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Winmill &-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".