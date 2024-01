Winmark Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividende von Winmark liegt derzeit bei einer Rendite von 0,82 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Winmark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,85 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -4,65 Prozent gefallen ist. Dies führt zu einer Outperformance von +72,51 Prozent und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 373,22 USD um +4,79 Prozent vom aktuellen Kurs (391,1 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 424,22 USD, was einer Abweichung von -7,81 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel von Winmark hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Winmark bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.