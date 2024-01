Winmark Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Winmark gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Winmark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 84,32 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,5 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +88,82 Prozent für Winmark. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,27 Prozent im letzten Jahr, wobei Winmark 84,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Winmark ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Winmark liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 54,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 60,51), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Winmark in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Winmark liegt derzeit bei 38. Dies bedeutet, dass die Börse 38,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Winmark zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies um 4 Prozent höher. Der durchschnittliche Wert in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt derzeit bei 36, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.