Winmark Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Viveon Health Acquisition Corp":

In den letzten Wochen gab es bei Winmark kaum eine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Eine Änderung würde eintreten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Winmark in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Winmark daher für diese Stufe ein "Gut".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index, RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Winmark-RSI weist eine Ausprägung von 86,51 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 54,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Winmark eine Dividendenrendite von 0,84 % aus, was 2,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel von 3,4 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Winmark von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.