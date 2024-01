Mit Wingstop wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wingstop wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der aktuelle RSI7 liegt bei 45,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Wingstop weder überkauft noch überverkauft ist. In ähnlicher Weise zeigt auch der RSI25 mit einem Wert von 40,23, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wingstop-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Wingstop beträgt derzeit 0,48 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Wingstop im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,23 Prozent erzielt. Dies liegt 51,85 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" und 25,4 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Wingstop eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.