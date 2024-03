Wingstop Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Wingstop derzeit um 13,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies wird kurzfristig als "gut" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 58,99 Prozent, was langfristig ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Wingstop 4 Mal als "gut" und 4 Mal als "neutral" bewertet. Es gab keine negativen Bewertungen, was dem Titel langfristig ein "gut" einstuft. Eine Prognose auf Basis des aktuellen Kurses von 361,23 USD deutet jedoch auf eine mögliche negative Entwicklung von 40,67 Prozent hin, was zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Wingstop derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Wingstop eine Outperformance von 95,8 Prozent erzielt und auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Überperformance von 95,49 Prozent erreicht, was zu einem insgesamt "gut" Rating in dieser Kategorie führt.