Wingstop Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Wingstop-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 194,03 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 256,58 USD, was einem Unterschied von +32,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 225,42 USD liegt mit einem Unterschied von +13,82 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wingstop-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Wingstop beträgt aktuell 0,48 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,5 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Wingstop ist insgesamt besonders negativ, wie in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu sehen ist. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen, erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Wingstop langfristig als "Gut" ein, da von 18 Analysten 7 eine positive, 6 eine neutrale und keine eine negative Bewertung abgegeben haben. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 200 USD, was einer Erwartung von -22,05 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.