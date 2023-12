Wingstop Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die technische Analyse der Wingstop-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 192,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 258,97 USD weicht somit um +34,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (220,87 USD) liegt mit einer Abweichung von +17,25 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wingstop. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wingstop mit einem Wert von 107,26 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" und somit als überbewertet eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Wingstop-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,23 Prozent erzielt, was 62,94 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,25 Prozent, womit Wingstop aktuell 58,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

