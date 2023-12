Wingara Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels in der technischen Analyse verwendet. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Wingara wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wingara weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 54,55.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Wingara festgestellt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Wingara, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Wingara-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,023 AUD, was einen Unterschied von -42,5 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Wingara daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.