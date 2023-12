Wingara Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Wingara-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war hingegen bei 0,023 AUD, was einem Unterschied von -42,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn man den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,02 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wingara-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich auch als weicher Faktor zur Einschätzung des Aktienkurses heranziehen. Hierbei zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und auch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu beurteilen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen jedoch an, dass Wingara weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Wingara-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und des Relative-Stärke-Index.