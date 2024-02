Wing on Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bezüglich der Aktie von Wing On zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Wing On blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie von Wing On bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Wing On im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel mit einer Dividendenrendite von 4,07 % niedriger zu bewerten. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 1,59 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Kurs von Wing On mit 12 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,46 Prozent beträgt. Insofern wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wing On derzeit einen Wert von 43 auf, was bedeutet, dass die Börse 43,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Wing On zahlt. Dies liegt 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 37 und führt zu einer Überbewertung der Aktie, die daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.