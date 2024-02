Wing on Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Wing On hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,86 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,3 Prozent aufweist, liegt Wing On mit 8,56 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienperformance.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wing On momentan mit 4,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent. Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt die Differenz -1. Aufgrund dieser Werte erhält die Wing On-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Wing On-Aktie wurde auf sozialen Plattformen gemessen, wobei die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,55 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,48 Punkte) deuten darauf hin, dass Wing On weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.