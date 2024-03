Wing on Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Wing On wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 42,89 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 37,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Wing On eine Performance von -10,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -0,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Wing On 7,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wing On verläuft derzeit bei 12,34 HKD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs lag selbst bei 12 HKD und damit 2,76 Prozent unter dem GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 12,01 HKD und einer Differenz von -0,08 Prozent ebenfalls im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der Wing On-Aktie beträgt 4,07 Prozent, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.