Wing Fung Asia Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Der RSI von Wing Fung Asia liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Wenn wir den RSI auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine Bewertung von "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Wing Fung Asia zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wing Fung Asia blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Wing Fung Asia. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt für die Wing Fung Asia-Aktie einen Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 HKD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wing Fung Asia-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.