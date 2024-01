Wing Chi Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wing Chi. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 30 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Wing Chi derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Wing Chi jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität für Wing Chi eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Wing Chi daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -11,37 Prozent für Wing Chi. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Wing Chi um 11,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch um 10 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Wing Chi basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.