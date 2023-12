Wing Chi Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilibili":

Die Baufirma Wing Chi schüttet derzeit keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,34 % eine um 6,34 Prozentpunkte niedrigere Dividendenrendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wing Chi-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Wing Chi auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Wing Chi als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,8 insgesamt 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47,46. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".