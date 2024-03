Wing Chi Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Wing Chi-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Wing Chi liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 85,71 eine Überkauftheit an. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Wing Chi zeigen keine eindeutigen Signale, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs der Wing Chi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,052 HKD, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Wing Chi-Aktie also in den verschiedenen Kategorien mehrheitlich "Schlecht"-Bewertungen.