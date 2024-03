Winfair Investment wird immer uninteressanter …

Die Winfair Investment notiert derzeit bei 4,24 HKD und liegt damit um -7,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -27,65 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Winfair Investment liegt bei 100 und führt daher zur Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 92,59 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb die Gesamteinschätzung bei "Neutral" bleibt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Winfair Investment. Daher wird die Aktie auch vom Anleger-Sentiment her mit "Neutral" bewertet.