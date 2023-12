Wine's Link Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Wine's Link-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um die Wine's Link-Aktie waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Analyse lässt sich die Anlegerstimmung als "neutral" einstufen.

In Bezug auf die Dividende weist Wine's Link derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,33%) darstellt. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Händler"-Branche beträgt die Differenz -5. Aufgrund dieser Situation erhält die Wine's Link-Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Wine's Link daher in dieser Kategorie ein "neutral" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wine's Link-Aktie überkauft ist und daher eine "schlechte" Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb die Wine's Link-Aktie in diesem Bereich als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Wine's Link somit eine "schlechte" Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

