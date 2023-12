Wine's Link Aktie: Füße still halten!

Bei Wine's Link handelt es sich um ein Unternehmen aus dem Bereich "Händler", das derzeit als unterbewertet gilt. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei 12,77 liegt, während das Branchen-KGV bei 45,72 liegt. Dies bedeutet, dass der Wert um 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Wine's Link im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,02 Prozent erzielt und liegt damit 27,87 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Händler" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 3,84 Prozent um 35,18 Prozent darüber, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Wine's Link derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -5,38 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich ein gemischtes Bild. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien zu finden waren, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Wine's Link basierend auf fundamentalen Faktoren als unterbewertet gilt und in Bezug auf die Aktienkursentwicklung eine positive Bewertung erhält. Die Dividendenpolitik wird hingegen negativ bewertet, während die Anleger-Stimmung neutral ist.