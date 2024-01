Windward-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwei Wochen wurde Windward von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten Windward insgesamt positiv. Es gibt 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Windward liegt bei 115 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 27,78 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Windward aktuell bei 56,2 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 90 GBP notiert. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 74,62 GBP eine positive Tendenz. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien deuten darauf hin, dass Windward eine neutrale Bewertung erhält. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, und die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher ergibt sich für Windward in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".