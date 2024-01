Windward Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten zwölf Monaten liegen für Windward 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 115 GBP. Dies würde einem Anstieg von 27,78 Prozent vom letzten Schlusskurs (90 GBP) entsprechen, was als eine positive Empfehlung gewertet wird. Insgesamt erhält die Windward-Aktie somit eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Windward-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 56,2 GBP weicht um +60,14 Prozent vom aktuellen Kurs von 90 GBP ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 74,62 GBP um +20,61 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Damit erhält die Windward-Aktie in der technischen Analyse insgesamt eine positive Bewertung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um die Windward-Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Windward. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls neutral bewertet.