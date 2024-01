Windward Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Windward-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,43 GBP, während der aktuelle Kurs bei 83,5 GBP liegt, was eine Abweichung von +50,64 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 73,54 GBP liegt mit einer Abweichung von +13,54 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Windward-Aktie. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Windward-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 12,77 hingegen eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung auf "Gut".

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Windward-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 115 GBP, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Windward somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.