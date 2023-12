Windward Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Windward-Aktie einmal die Bewertung "Gut", keinmal die Bewertung "Neutral" und keinmal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Windward, aber der aktuelle Kurs von 83,5 GBP wird von Analysten als Anlass genommen, um eine Entwicklung von 37,72 Prozent und ein mittleres Kursziel von 115 GBP zu prognostizieren. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Windward gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne stark positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage über den Status "überkauft" oder "überverkauft" eines Wertpapiers ermöglicht. Der RSI der letzten 7 Tage für die Windward-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 12,77, was darauf hindeutet, dass Windward überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung.

Zusätzlich zu den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Windward zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Windward weist kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Windward bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".