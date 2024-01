Windtree Therapeutics Aktie: Das wird teuer!

Die Windtree Therapeutics-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,61 USD liegt 59,87 Prozent unter dem GD200 (1,52 USD), was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,85 USD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird, da der Abstand -28,24 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Windtree Therapeutics-Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 84,09, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Windtree Therapeutics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um Windtree Therapeutics wird ebenfalls berücksichtigt. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv sind und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.