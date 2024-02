Windtree Therapeutics Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Dividendenrendite von Windtree Therapeutics liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs von 0,36 USD eine Entfernung von -67,57 Prozent zum GD200 (1,11 USD), was in der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal gilt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 0,64 USD, was einer Entfernung von -43,75 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Windtree Therapeutics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung zu Windtree Therapeutics von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Windtree Therapeutics zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 100 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 74,51 Punkten führen zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.