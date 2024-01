Windtree Therapeutics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die aktuelle Dividendenrendite für Windtree Therapeutics beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

In der technischen Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs von Windtree Therapeutics derzeit 1,59 USD auf, während die Aktie selbst bei 0,65 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -59,12 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,88 USD, was einer Abweichung von -26,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Windtree Therapeutics beträgt 75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 90, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Windtree Therapeutics daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Windtree Therapeutics eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Somit erhält Windtree Therapeutics von der Redaktion insgesamt ein "Schlecht"-Rating für seine Dividendenpolitik, technische Analyse und Anlegerstimmung.