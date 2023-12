Windtree Therapeutics Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Windtree Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -60,75 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses aufgewiesen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -27,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein negatives Signal, da der RSI bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung des RSI fällt somit ebenfalls negativ aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden positivere Themen häufiger diskutiert, jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zunehmend verschlechtert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, wodurch Windtree Therapeutics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Auch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat zugenommen, während sich das Stimmungsbild kaum verändert hat. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment sowie das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, dass die Windtree Therapeutics-Aktie derzeit mit negativen Einschätzungen konfrontiert ist und insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird.

