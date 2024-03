Windrock Land Co-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Windrock von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Messung des Relative Strength Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Einstufung, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft.

Die Analyse der RSIs und des gleitenden Durchschnittskurses führen zu dem Schluss, dass die Windrock derzeit als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen indes keine klaren Anzeichen für eine bestimmte Richtung, so dass auch hier eine "Neutral"-Einstufung gerechtfertigt ist.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Windrock aktuell von den Anlegern und auch aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.