WindowMaster International AS Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Windowmaster A-. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, und setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,06 Punkte, was darauf hinweist, dass Windowmaster A- weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 60 und weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch in diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Windowmaster A--Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,69 EUR, was einem deutlichen Abweichung von -19,57 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,555 EUR) entspricht. Auf Basis dieses Indikators wird Windowmaster A- somit als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,6 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -7,5 Prozent Abweichung darunter, wodurch die Windowmaster A--Aktie auch für diesen Indikator ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Windowmaster A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.