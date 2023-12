Windmill Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den vergangenen 200 Handelstagen verzeichnete die Hsc-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 1,61 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,17 HKD, was einem Rückgang von 27,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,65 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+80 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hsc-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hsc-Aktie liegt bei 12,68, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 22,26 auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Hsc-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den RSI eine neutrale bis positive Bewertung erhält.