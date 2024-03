Windmill Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Hsc im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hsc beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Hsc weist mit einem Wert von 15,18 ein deutlich günstigeres KGV auf als das Branchenmittel in "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und ist daher unterbewertet. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 237,84, was einen Abstand von 94 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem RSI-Niveau von 77,78 wird die Einstufung für Hsc als "Schlecht" angesehen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hsc derzeit bei 1,49 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,73 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -51,01 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,89 HKD zeigt einen Abstand von -17,98 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".