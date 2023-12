Windmill Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hsc. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 4,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hsc derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 17,6, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Hsc aufgrund des RSI mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, der auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Hsc-Aktie beträgt derzeit 1,61 HKD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -21,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,26 HKD zeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,72 HKD, was zu einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +75 Prozent führt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Hsc aufgrund trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden kann ein derzeitiger Investor in die Hsc-Aktie bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag von 10,1 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Zum Schluss gibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) an, dass die Börse derzeit 5,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Hsc zahlt, was 98 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.