Windmill Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Hsc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,53 HKD gehabt, was einer Abweichung von -40,52 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,91 HKD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,93 HKD, was einer Abweichung von -2,15 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt ergibt sich für das Unternehmen ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Hsc-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 162,66 in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hsc-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 13, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Hsc als "Gut" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Hsc. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht, während die Anleger-Stimmung ebenfalls neutral ist.