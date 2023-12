Windmill Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hsc beträgt 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 209,68 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hsc wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Meinungen über die Aktie verbreitet wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Hsc aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Unterschied von -10,01 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hsc von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hsc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,61 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug dagegen 0,69 HKD, was einer Abweichung von -57,14 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Hsc-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Hsc somit auch nach der einfachen Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.