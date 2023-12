Windmill Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Hsc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,61 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,69 HKD, was einem Unterschied von -57,14 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,07 HKD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -35,51 Prozent führt. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Hsc-Aktie daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Hsc für die einfache Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hsc aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -10,01 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" führt. Daher erhält Hsc eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hsc im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hsc beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander und führt zu einer Einstufung von "Gut" mit einem Niveau von 26,32 für die Hsc-Aktie. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Hsc-Aktie.