Windar Photonics Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Windar Photonics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 166,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 174,54 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,04 Prozent, wobei Windar Photonics aktuell um 168,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Windar Photonics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 36,55 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 45 GBP, was einer Differenz von +23,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man allerdings den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,76 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (88,89) zeigt eine Überkauftheit an, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Windar Photonics.