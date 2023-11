Wind Works Power Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Wind Works Power können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Wind Works Power in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, 6,43). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Wind Works Power-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Relative Strength Index: Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wind Works Power führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wind Works Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.