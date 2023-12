Wind Works Power Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Dividendenrendite von Wind Works Power liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die eine Dividendenrendite von 6,27 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -6,27 Prozent zur Wind Works Power-Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Wind Works Power in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Wind Works Power gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Wind Works Power diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Schließlich wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Wind Works Power liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt. Daher erhält Wind Works Power insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.