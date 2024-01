Wind Works Power Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wind Works Power als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung basierend auf Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Wind Works Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler. Der Unterschied beträgt 4,55 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Wind Works Power. Daher wird auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Wind Works Power basierend auf dem Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung, der Dividendenpolitik und dem Sentiment im Internet.